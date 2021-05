Mazzarri: “Cavani? Sono fiero della sua carriera, a Napoli dopo ogni allenamento restavamo insieme ancora un’ora”

Walter Mazzarri, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista sulle pagine di France Football. Tra le altre cose, l’allenatore toscano ha parlato della sua esperienza in azzurro e del suo rapporto con Edinson Cavani. Di seguito quanto evidenziato:

“Il mio rapporto con Cavani? Sono veramente fiero della sua carriera. È un giocatore che mi ha dato tanto e che a mio avviso può ancora fare molto bene. Cavani è uno che lavora per la squadra: al di là delle sue doti tecniche e fisiche, la sua qualità principale è la leadership. Ha un carattere forte. Quando eravamo a Napoli dopo ogni allenamento restavamo insieme un’ora per lavorare sui movimenti e le cose che doveva fare. Ha lavorato tantissimo“.

“L’evoluzione del calcio? Il calcio europeo si è uniformato. Ci sono meno stereotipi per paese. Col Napoli facevamo girare il pallone per osservare il blocco avversario e farlo spostare. Non serve a nulla fare dieci passaggi di seguito in 18 metri senza avanzare. Quando si ha il pallone bisogna sapere leggere la partita e sapere quando andare a cercare l’avversario alto e quando aspettare”.

“Futuro? Non ho limiti geografici: posso andare dovunque. Ho solo bisogno di sapere che esiste un progetto e di avere stimoli. Dopo Torino ho preso una pausa per recuperare e ricaricare la batteria. Poi mi sono rimesso a studiare e a lavorare. Ho guardato altri campionati e studiato nuovi modi di giocare. È sempre un modo per continuare a migliorarsi”.