De Grandis: “Napoli? L’Atalanta ha l’attacco più forte, Mertens non è più lo stesso. Spalletti? Ideale per il Napoli”

Stefano De Grandis ha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in merito al Napoli. Il giornalista ha commentato la vittoria degli azzurri sull’Udinese, il futuro della panchina e votato il migliore attacco del campionato. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Napoli-Udinese? È un Napoli bellissimo, attacca in cinque. Sono bravi, tirano molto in porta e molte volte la centrano. Non c’è stata partita, il tiro più bello è stato quello di Insigne con il quale ha colpito la traversa. L’unica nota negativa è Dries Mertens, non è più lo stesso ammirato con Maurizio Sarri.

Detto ciò per me l’attacco migliore del campionato è quello dell’Atalanta, due punte che cambiano continuamente posizione e non sono facilmente marcabili dai difensori.

Spalletti? Ha dimostrato di saper adeguare il suo schema tattico alla rosa che ha a disposizione, è molto preparato e sarebbe l’ideale. Però è molto preoccupato dal rumore dei nemici, pensa troppo a quello che che tizio e caio. È bravissimo ed il Napoli è forte per cui il connubio potrebbe essere esplosivo a patto che si concentri sul proprio lavoro“.