Kicker: Al Napoli piace Tolisso del Bayern, ha il contratto in scadenza nel 2022

Come riportato dal quotidiano “Kicker”, Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale francese, sarebbe finito nel mirino del Napoli. Il calciatore, in procinto di lasciare i bavaresi a fine stagione e già accostato al Napoli quando militava nel Lione, sarebbe finito nella lista dei desideri anche di Juventus e Inter, oltre che di diverse big europee come Atletico Madrid, Arsenal e Manchester United. Il suo contratto con i tedeschi scadrà nel 2022 e quindi il club sarebbe costretto a cederlo quest’estate per non rischiare di perderlo a costo zero.

Chi è Tolisso, campione del mondo con la Francia

Corentin Tolisso, classe 1994, è un centrocampista francese dalle spiccate doti tecniche in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, anche grazie alla sua intelligenza tattica e alle sue indiscutibili capacità fisiche e atletiche. Cresciuto nel florido vivaio del Lione con cui esordisce in prima squadra e mostra tutto il suo talento nelle due stagioni disputate in Ligue 1, viene subito notato dai top club europei tra cui il Bayern Monaco che, per la sontuosa cifra di 41,50 milioni, decide di assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista. Nonostante la giovane età, grazie alle numerose presenze ottenute nel club bavarese e soprattutto nella sua nazionale, con cui ha vinto il mondiale del 2018, ha accumulato una notevole esperienza internazionale. Tutte queste caratteristiche fanno sì che Tolisso possa essere il nome giusto per completare il centrocampo del Napoli che verrà.