Ugolini sicuro: “La permanenza di Gattuso? Molto difficile”

La stagione non è ancora conclusa, ma in casa Napoli si pensa già alla prossima. Ai microfoni di Sky Sport Massimo Ugolini ha anticipato le prossime mosse della dirigenza azzurra, in particolare in ottica rinnovi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Rinnovi? Hysaj e Maksimovic lasceranno Napoli, sono in scadenza a giugno. Koulibaly e Fabian in scadenza nel 2023 andranno affrontati quest’anno, è meglio non forzare l’anno prossimo. Il primo punto da affrontare sarà quello di Insigne, si dovrà trovare l’accordo quanto prima. Permanenza di Gattuso? Molto difficile”.