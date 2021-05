Bergomi mette in guardia il Napoli: “La Fiorentina non regalerà la partita, brucia ancora la sconfitta dell’andata”

Il Napoli ha battuto brillantemente l’Udinese per 4-1 nel corso dell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Nel corso del port partita Beppe Bergomi, opinionista di Sky Sport, ha parlato della prossima sfida del Napoli contro la Fiorentina. Di seguito le parole di Bergomi.

“La Fiorentina anche se arriverà salva non regalerà la partita. Bruciano i 6 gol dell’andata, l’allenatore vuole lasciare un bel ricordo, Vlahovic è in gran forma. Ed in più per ogni società ci sono dei campi su cui fai sempre fatica, Firenze per Napoli è uno di quelli”.