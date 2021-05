DOVE VEDERE NAPOLI UDINESE – Napoli reduce dal grande successo esterno per 1-4 contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. Gli azzurri sono tornati in quarta posizione e sono padroni del loro destino per la prossima qualificazione in Champions League.

Sulla strada del Napoli c’è l’Udinese, il match tra gli azzurri e i friulani è previsto per martedì 11 aprile allo stadio Maradona in quello che sarà l’ultimo turno infrasettimanale della stagione.

Ultime Napoli Calcio: come stanno le squadre

Il Napoli è in forma, fatta eccezione per lo scivolone interno contro il Cagliari, la squadra di Gattuso viaggia sulle ali dell’entusiasmo e sicuramente non vogliono fermarsi contro l’Udinese nella prossima giornata. La squadra ospite è invece reduce da un pareggio interno per 1-1, guidata come sempre da uno straordinario De Paul in questa stagione, l’argentino spesso è finito anche nel mirino del Napoli in passato ed è senza dubbio il pericolo numero uno della compagine friulana.

La gara di andata si è conclusa 1-2 in favore della squadra allenata da Gattuso, con le reti realizzate da Insigne e Bakayoko. Il match di ritorno è di importanza vitale soprattutto per gli azzurri che non possono permettersi di sbagliare.

Dove vedere Napoli Udinese: Sky o Dazn?

Come detto, il match tra Napoli e Udinese andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta martedì 11 maggio alle ore 20:45. Ma come sarà possibile seguire il match? Napoli-Udinese sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. La gara potrà essere seguita su Sky Sport Serie A. Nel caso in cui non sarete a casa, oppure non disponeste di un abbonamento a Sky, non temete. Il match sarà fruibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un computer, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, servizio on demand di Sky, mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.