Bergamo: “Giusto revocare il rigore al Benevento, Mazzoleni ha ritenuto che ci fosse un chiaro ed evidente errore”

Paolo Bergamo, ex designatore degli arbitri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal” ,analizzando quanto è accaduto in occasione di Benevento-Cagliari. Ecco quanto evidenziato:

“Io ho rivisto le immagini e non ho più dubbi in merito all’episodio incriminato. Dalla dinamica dell’azione appare chiaro che sia il calciatore del Benevento ad andare contro quello del Cagliari. A mio avviso l’arbitro ha fatto bene a non assegnare il calcio di rigore. Mazzoleni? Ha ritenuto che ci fosse un chiaro ed evidente errore. Per questo motivo ha richiamato il direttore di gara al Var. Goal annullato all’attaccante Victor Osimhen in Cagliari-Napoli? Non ho visto tale episodio e non posso giudicarlo”.