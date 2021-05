Piccinini: “La Juventus ha preso Sarri perché tutti osannavano il gioco del Napoli”

Sandro Piccinini ha parlato in diretta a Sky in merito alla sconfitta della Juventus per 0-3 in casa contro il Milan. Il noto giornalista ha detto la sua anche sulla scelta dei bianconeri di affidare la panchina a Sarri lo scorso anno:

“Io non so chi allenerà la Juventus l’anno prossimo ma dubito che sarà Pirlo. Si comincia a parlare di rivoluzione Juve. Morata suppongo che andrà via. La Juventus aveva preso Sarri per il post Allegri ma sembra essere stata una scelta fatta solo perché a quei tempi tutti osannavano il gioco del Napoli”.