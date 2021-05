Chiariello: “Forse serve il Cagliari già salvo prima della partita tra i sardi e il Milan”

Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione “Campania Sport”: Ecco quanto evidenziato:

“Mazzoleni ha fatto bene, in passato, quando non è intervenuto sulle scelte dell’arbitro di campo. A Milano fece l’esatto contrario, ma fortunatamente l’arbitro Pasqua decise bene, in quel caso. Ha sbagliato a Milano, Mazzoleni, mentre ha fatto bene a non intervenire a Napoli durante Napoli-Cagliari. I conti, però, non tornano: oggi, in Benevento-Cagliari, perché è intervenuto? Viola viene colpito da Duncan, il contatto c’è. Doveri, arbitro del match, dà rigore. Perché, poi, va al VAR? Non può.

Non esiste che Mazzoleni, un giorno sì e l’altro no, si svegli e decida di richiamare l’arbitro di turno sull’intensità del contatto. Può dire il contatto c’è oppure no, ma nient’altro. Voglio capire chi è che ha designato due volte di seguito Mazzoleni per il Cagliari. Vi dico cosa temo e non ho paura di affermarlo: tra due domeniche Milan-Cagliari, forse serve che il Cagliari sia salvo prima di quella partita?”.