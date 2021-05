RAI – Sarri accetterebbe il Napoli, ma non ci sono stati contatti. Ci sarebbe un problema con Osimhen

Ciro Venerato, noto giornalista di Rai Sport ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”, facendo il punto della situazione sugli allenatori accostati al Napoli. Non è mancato anche un interessante passaggio su Maurizio Sarri. Ecco quanto evidenziato:

Sarri accetterebbe qualsiasi tipo di programma. Il problema non è nemmeno economico perché ha guadagnato tanto negli ultimi anni. Né De Laurentiis né i suoi collaboratori si sono mai palesati con lui. Credo che questo silenzio sia dovuto al fatto che Osimhen non è l’attaccante giusto per il 4-3-3 di Sarri”.