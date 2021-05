Simone Inzaghi, nel corso dell’intervista post partita a DAZN, ha recriminato per il comportamento dei calciatori della Fiorentina nel secondo tempo della gara con la sua Lazio.

“Del secondo tempo non posso parlare, abbiamo giocato sì e no 20 minuti. Ci sono stati i cambi, sono entrate sette barelle… non è stata una partita” è la frase in cui il tecnico biancoceleste recrimina