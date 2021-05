PSG su Fabian Ruiz: il Napoli fissa il prezzo!

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si concentra sul centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, oggetto dei desideri, tra le altre, anche del Paris Saint-Germain.

Per il Napoli, il centrocampista spagnolo, rappresenta un patrimonio da preservare: i partenopei infatti, non hanno ceduto alle numerose richieste derivanti dai top club in queste ultime stagioni ed intenderebbero fare lo stesso anche per la prossima sessione di calciomercato.

Si fa forte, però, il pressing del PSG, ma se i cinquanta milioni di euro offerti dall’Atletico Madrid, non hanno fatto vacillare ADL la scorsa stagione, ne serviranno almeno 60 per poter intavolare una discussione.