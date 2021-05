Napoli-Sarri quasi impossibile: probabile destinazione Premier League

Tra i tanti allenatori vicini al Napoli, Maurizio Sarri sembra quello più improbabile per un ritorno. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la pista napoletana è la più difficile per il tecnico toscano.

Per la prossima stagione, una delle opzioni per Sarri potrebbe essere la Premier League. Con una Europa League con il Chelsea nel palmares, ha dimostrato di saper lavorare bene anche in Inghilterra. Il suo procuratore Ramadani ha contatti in corso, ma ancora ai livelli minimi.