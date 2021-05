Uscito anzitempo nella sfida con il Cagliari, Victor Osimhen è già pronto a riprendersi il Napoli sulle spalle. Gli azzurri contano sui suoi gol per centrare la qualificazione in Champions, visto che ultimamente la sua media realizzativa è straordinaria.

Come si legge su Tuttosport, Osimhen ha segnato 6 gol in 555 minuti nelle ultime dieci gare, andando a segno 6 volte, 3 nelle ultime 3 partite. Un gol ogni 92′, insomma una media di un gol a partita, che il Napoli spera di sfruttare per la corsa Champions.