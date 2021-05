TMW – Il Napoli pensa al futuro e mette nel mirino il talento norvegese Mannsverk

In attesa del termine di questa stagione di Serie A 2020/2021, il Napoli inizia già a pensare al suo futuro e questa volta lo starebbe facendo osservando uno dei talenti del calcio norvegese.

Il talento in questione è Sivert Heggheim Mannsverk, giovane norvegese classe 2002, che secondo Tuttomercatoweb.com interesserebbe al club partenopeo che sarebbe rimasto sbalordito dal ragazzo della Nazionale norvegese Under 18. Il calciatore di Ovre Ardal, gioca al Sogndal IL, pare che sia tentato dalla corte azzurra nonostante le varie offerte ricevute e, inoltre, la trattativa per portarlo all’ombra del Vesuvio sarebbe infatti già in fase avanzata.