Fabiàn, rifiutato il rinnovo del contratto: vuole tornare in Spagna

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Fabiàn Ruiz avrebbe rifiutato un’offerta per il rinnovo del contratto. Lo spagnolo, in scadenza nel 2023, sentirebbe la mancanza del suo paese d’origine. Al centrocampista sono interessate le big three di Spagna: Barcellona, Atletico, Real Madrid.

Il Napoli, di conseguenza, corre ai ripari. Come già accennato nei giorni scorsi la società partenopea sta trattando Charles De Ketelaere con il Bruges. Il trequartista belga andrebbe a rimpiazzare Fabiàn, sia per caratteristiche che per ruolo.