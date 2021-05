Nessun golpe per la Superlega: un verbale della Lega attesta un’avvenuta discussione del progetto

È ancora viva la ferita Superlega, super-campionato d’elité a inviti che ha tentato di nascere poco tempo fa e spentosi nel giro di 48 ore. In tanti hanno accusato, in televisione, per le strade, su internet, il tentativo di formare una nuova competizione di questo tipo sotto banco, senza interpellare nessuno, lasciando fuori i club più deboli e meno ricchi. Tuttavia, come riporta Il Sole 24 ore, Andrea Agnelli, Florentino Perez e gli altri proprietari dei 12 Club Fondatori non avrebbero agito nell’ombra come si crede.

Esiste un verbale della Lega Serie A in cui è stato discusso il progetto Superlega: “Nessun golpe. Niente riunioni carbonare. Il Consiglio della Lega di Serie A ha discusso lo scorso 16 febbraio – due mesi prima dei comunicati stampa che ne hanno annunciato urbi et orbi la nascita ufficiale – del progetto di Superlega raffrontandolo con quello della Superchampions. Con ogni probabilità, analoghe discussioni stavano avvenendo in Premier League, Bundesliga e Liga, come si evince dal verbale riservato di quella riunione che Il Sole 24 Ore è riuscito a visionare“.