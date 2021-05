Il Napoli sbarca nel campionato femminile? Incontro tra De Laurentiis e il presidente del Pomigliano

Il Napoli potrebbe sbarcare nel calcio femminile. Come? Nella giornata di ieri è diventata ufficiale la notizia della promozione in Serie A Femminile del Pomigliano, che ha compiuto uno storico doppio salto di categoria alla sua prima partecipazione in B. La squadra campana, ora, potrebbe stabilire una partnership proprio con il Napoli, siccome esistono già rapporti tra il patron azzurro De Laurentiis e il presidente del Pomigliano, Raffaele Pipola. Secondo quanto riferito dai colleghi di TuttoCalcioFemminile, ci sarà un incontro nei prossimi giorni per muovere i primi passi dell’alleanza.

Uno scenario potrebbe essere il seguente: il Pomigliano manterrebbe le sue strutture, ma non il nome. Salirebbe, infatti, con il nome del Napoli. Un secondo punto da trattare è il potenziamento del settore femminile e infine quello dello stadio, con l’idea di ampliarlo a 5 mila posti e di disputare le gare più importanti al Maradona. Sarebbe poi derby con il Napoli femminile del presidente Carlino, altra società ben distinta.