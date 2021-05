Semplici: “Il Napoli è la squadra più in forma del campionato, abbiamo sofferto ma potevamo pareggiare prima”

Il Cagliari riesce a strappare il pareggio al Maradona di Napoli. La squadra sarda ha subito un buon primo tempo degli azzurri ma è scesa in campo più convinta nel secondo tempo. Il pareggio di Nandez arrivato al ’94 regala un punto importante per la corsa salvezza. Al termine della gara, mister Semplici ha parlato ai microfoni di Sky:

“Quanto vale questo punto? Quanto vale il punto lo vedremo alla fine, però vale perché diamo continuità alla tre vittorie, continuità di prestazione. È un risultato e un punto che ci dà forza, consapevolezza. Oggi il Napoli è la squadra più in forma ma abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo sofferto ma creato tanto per andare in vantaggio o in pareggio molto prima e alla fine abbiamo strappato un punto contro una grande squadra“.