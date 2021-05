Paratici: “Quello che abbiamo fatto noi un’impresa unica nello sport”

Fabio Paratici ha parlato prima di Udinese–Juventus, facendo i complimenti all’Inter per la conquista dello Scudetto ma rivendicando i nove titoli consecutivi dei bianconeri:

Cogliamo l’occasione per fare i complimenti all’Inter, grandissimi complimenti ad Antonio, sappiamo che dietro ogni successo ci sono passione, amore per quello che si fa. Grandi complimenti a loro, sappiamo quanta fatica si faccia a vincere e abbiamo fatto per stare 3282 giorni primi, è un’impresa storica che abbiamo compiuto noi, unica nel calcio in Italia e nello sport.