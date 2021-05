Il Napoli si affida a Lozano titolare contro il Cagliari

Hirving Lozano si riprende un posto da titolare nel Napoli. Come si legge su Il Mattino di oggi, il Napoli affronterà il Cagliari allo stadio Maradona, provando a continuare il periodo positivo per la qualificazione in Champions League.

Gattuso sembra aver ultimato le ultime scelte, e rispetto alle ultime partite ci sarà una novità: il messicano Lozano prenderà il posto di Politano a destra dal primo minuto per formare con Osimhen una coppia di velocisti. Un posto che il Chucky si è preso con forza e personalità.