FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI – Dopo la vittoria contro il Torino il Napoli ha agguantato il terzo posto, in piena zona Champions League, seppure a pari punti con Milan e Juventus. Adesso gli uomini di Gattuso dovranno sfidare il Cagliari di mister Semplici in una sfida che si prospetta decisiva per la testa e per la coda della classifica.

I sardi infatti sono in piena lotta per non retrocedere ed avranno bisogno di fare punti in trasferta per iniziare ad allontanarsi dall’ombra della Serie B.

Il match tra Napoli e Cagliari, valido per la 34ª giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta domenica 2 maggio alle ore 15.

DOVE VEDERE NAPOLI-CAGLIARI: SKY O DAZN?

Formazioni ufficiali Napoli Cagliari

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne

CAGLIARI (4-4-1-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Duncan, Deiola, Lykogiannis; Nainngolan; Pavoletti

Ultime notizie Napoli calcio, tutti i dubbi di formazione

Ci sarà sicuramente Alex Meret a difendere i pali della porta azzurra contro il Cagliari, vista l’indisponibilità di Ospina. In difesa conferma per Di Lorenzo e Koulibaly, con Manolas che riprenderà il suo posto dopo aver scontato la squalifica. L’unico ballottaggio della retroguardia è quello tra Mario Rui ed Hysaj, con il portoghese in leggero vantaggio. A centrocampo torna la collaudata coppia tra Demme e Fabian Ruiz, nonostante l’ottima prestazione di Bakayoko condita dal gol contro il Torino. Sulla trequarti certi del posto Insigne e Zielinski, mentre c’è un ballottaggio serrato tra Politano e Lozano, con l’ex Inter ancora favorito sul messicano. In attacco continua la rotazione, con Mertens che stavolta dovrebbe partire titolare al posto di Osimhen.

Formazioni Napoli Cagliari, le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre in vista della sfida di domenica:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Nainngolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici.