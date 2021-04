DOVE VEDERE NAPOLI CAGLIARI – Dopo la vittoria contro il Torino il Napoli ha agguantato il terzo posto, in piena zona Champions League, seppure a pari punti con Milan e Juventus. Adesso gli uomini di Gattuso dovranno sfidare il Cagliari di mister Semplici in una sfida che si prospetta decisiva per la testa e per la coda della classifica.

Mentre il Napoli dovrà lottare fino all’ultimo minuto per qualificarsi nell’Europa che conta, il Cagliari è pienamente invischiato nella lotta salvezza ed ha un bisogno disperato di punti per restare in Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-CAGLIARI

Ultime notizie Napoli calcio, il rendimento delle due squadre

Gli azzurri sono in un periodo decisamente positivo, sia dal punto di vista del gioco, sia dal punto di vista dei risultati. Nelle ultime cinque partite il Napoli ha raccolto 10 punti, frutto delle tre vittorie con Sampdoria, Lazio e Torino, oltre che del pareggio con l’Inter e della sconfitta nel recupero contro la Juventus.

Ottimo anche il rendimento del Cagliari che nelle ultime cinque giornate ha raccolto nove punti, frutto di tre vittorie, contro Parma, Udinese e Roma, e due sconfitte, contro Verona e Inter. In questo modo i sardi sono riusciti momentaneamente ad uscire dalla zona retrocessione, sebbene a pari punti con Benevento e Torino, dopo mesi di inferno.

Dove vedere Napoli Cagliari: SKY o DAZN?

Come detto, il match tra Napoli e Cagliari andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta domenica 2 maggio alle ore 15. Ma come sarà possibile seguire il match?

Napoli-Cagliari sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. La gara potrà essere seguita su Sky Sport Serie A.

Nel caso in cui non sarete a casa, oppure non disponeste di un abbonamento a Sky, non temete. Il match sarà fruibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un computer, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, servizio on demand di Sky, mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.