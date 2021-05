Cagliari, Nandez: “Felice per il goal e per il punto. Stiamo combattendo con lo spirito giusto”

È finita tra Napoli-Cagliari, gara valida per la 34esima di Serie A. Il Napoli di Gattuso gioca un buon primo tempo ma cala nel secondo visibilmente provato dal punto di vista fisico e mentale. La retroguardia azzurra resiste per 90 minuti al pressing sardo che nel recupero riesce a trovare la rete di Nandez. Frenata improvvisa del Napoli che tuttavia resta agganciato alla corsa Champions.

A fine partita il centrocampista del Cagliari, Nahitan Nández, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club sardo:

“Sono felice per il goal ma ancora di più per il pareggio ed il punto arrivati in questo modo. Questa squadra sta dimostrando di avere un’anima, uno spirito forte e lo stiamo dimostrando. Non molliamo e pensiamo alla prossima. Il Napoli è forte, è in forma, noi pensiamo alle nostre qualità ed al nostro lavoro. Stiamo combattendo tutti insieme e con questo spirito andremo a Benevento per la prossima gara, altrettanto importante“.