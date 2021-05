Alvino: “De Laurentiis oggi al Maradona per dare la carica alla squadra”

Carlo Alvino, su Twitter, ha lanciato una notizia sul presidente De Laurentiis, che oggi sarà allo stadio Maradona per la gara contro il Cagliari:

“Grande compattezza in casa Napoli in vista del rush finale. Anche ADL oggi al Maradona per dare la carica agli azzurri spingendoli ad approfittare del turno casalingo.

Il patron è sempre vicino alla squadra in queste ultime settimane dove si corre per la qualificazione in CL”.