Retroscena De Laurentiis, ha fatto una promessa alla squadra prima della Lazio

Come si legge sul Corriere dello Sport di questa mattina, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe caricato la sua squadra in maniera speciale prima della partita contro la Lazio.

Il patron del Napoli, come da rituale, è sceso negli spogliatoi per fare un discorso per motivare il gruppo squadra, con un annuncio particolare: premio per tutta la squadra in caso di Champions. Poi un abbraccio e tutti in campo.