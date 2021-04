Napoli, nasce il Konami Training Center

È appena arrivata dalla SSC Napoli l’ufficialità su una partnership firmata con la casa produttrice di videogiochi Konami, nota per la creazione del videogioco calcistico PES. Ma non solo, perché l’accordo con Konami è molteplice e non riguarderà solo i diritti esclusivi per il gioco PES che potrà così usufruire dell’immagine del Napoli: infatti, cambia anche il Centro Sportivo di Castel Volturno. Ecco la novità introdotta dal Napoli nel suo comunicato ufficiale in merito:

“KONAMI ha comunicato che diventerà il partner ufficiale del centro sportivo della nota società calcistica italiana. Dal 1° luglio 2021, la struttura sarà ufficialmente denominata “SSC Napoli KONAMI Training Center” e comprenderà una nuovissima area gaming per i calciatori e gli ospiti“.