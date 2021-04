Lavezzi e la partita d’addio al calcio al Maradona: “Mi piacerebbe, ci voglio tornare”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport, Ezequiel Lavezzi si è soffermato anche sulla partita d’addio a Napoli, allo stadio Maradona. Una partita naufragata per la pandemia, ma ancora in piedi come discorso:

“Ora che non gioco più mi restano i rapporti che ho creato con i miei amici. Io volevo fare la partita d’addio a Napoli, ma adesso che non c’è la gente non avrebbe avuto senso. Pensavo di tornare a Napoli per la partita d’addio, mi manca molto e ci voglio tornare”.