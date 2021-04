Gattuso scioglie i dubbi di formazione: pronti Osimhen, Rrahmani e Politano dal 1′

Stando a quanto evidenzia l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono pochi i dubbi per Gennaro Gattuso nel giorno della sfida contro il Torino. Lasciando a parte Fabian Ruiz, alle prese con una lombalgia che lo terrà in bilico fino all’ultimo istante, Ringhio ha già effettuato le sue scelte di formazione.

In attacco si rivedrà Victor Osimhen al posto di Dries Mertens (che entrerà solo agli sgoccioli) per dare profondità e costringere quindi il Torino a non esporsi troppo in fase offensiva. Il nigeriano sarà supportato da Insigne, Zielinski e Politano il quale è favorito su Lozano per un posto da titolare. Rrahmani invece sostituirà Manolas (assente per squalifica) in difesa.

A difendere i pali azzurri ci sarà ancora Alex Meret, complice l’assenza del colombiano Ospina che tornerà fra i convocati solo contro il Cagliari. Ad agire nel centrocampo a due, sicuramente Diego Demme, al suo fianco Bakayoko o Fabian Ruiz se stringerà i denti.