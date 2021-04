Fabian Ruiz in dubbio per il Torino: una lombalgia frena lo spagnolo. Oggi i test decisivi

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Fabian Ruiz potrebbe non scendere in campo contro il Torino alle ore 18:30. A tenere sulle spine la presenza dello spagnolo è una lombalgia, un impedimento che però si può affrontare in vista della sfida.

Ecco perché, già da stamattina o qualche attimo prima del match si capirà se lo spagnolo scenderà in campo o meno: il calendario, essendoci delle settimane vuote, consentirebbe di farlo, ma gli impegni sono comunque decisivi per centrare l’obiettivo Champions League e Gattuso potrebbe decidere di non rischiarlo.

Al momento, le percentuali vedono per un 60% lo spagnolo stringere i denti; l’altro 40% è occupato dalla presenza di Bakayoko che sarebbe pronto a sostituire, Fabian Ruiz.