Insigne, il rinnovo è ancora in stallo: le parti si siederanno al tavolo dopo l’Europeo

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sul rinnovo di Insigne: al momento non c’è una trattativa in corso perché la società si sta impegnando a capire come mantenere i conti in ordine e tagliare il monte ingaggi.

Dalla parte del capitano, non c’è la volontà di forzare la mano in questo momento difficile e la testa rimane sulle ultime gare di campionato.

L’impressione è che se ne possa discutere con calma dopo l’Europeo, se le parti vorranno, con l’agente Pisacane e la società che proveranno a chiudere il contratto per proseguire la carriera di Insigne a Napoli.