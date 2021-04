L’agente Ramadani a Napoli per discutere di Maksimovic e Koulibaly: il serbo ha un’opzione per il futuro

L’agente di Maksimovic e Koulibaly Fali Ramadani è a Napoli e presto potrebbero arrivare novità sui due giocatori. Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, il difensore serbo spera ancora nel rinnovo, ma pare che non ci siano i presupposti per accordarsi.

Maksimovic potrebbe finire quindi alla Lazio, ipotesi più che concreta per il suo futuro. Il suo agente ha fatto un punto della situazione su quelle che possono essere le prospettive della prossima stagione sia per il serbo che per Koulibaly.