Disastro Benevento, l’Udinese ne fa quattro: incubo Serie B

Disastro Benevento, che ora vede il baratro potenziale di una classifica che continua a complicarsi. Se il Cagliari battesse la Roma, infatti, agguanterebbe i campani, con cui condividerebbe la terzultima piazza. Lo spettro della Serie B sembra materializzarsi e solo un gran finale di stagione potrebbe evitare la retrocessione.

L’Udinese vince per 4-2 al Vigorito, malgrado una buona prova degli stregoni, che hanno sprecato molteplici palle goal. Già al terzo Molina apre la sfida, il raddoppio di Arslan viene azzerato dal rigore di Viola.

Nella ripresa, però, con la squadra di Inzaghi sbilanciata, quella di Gotti va a nozze: segnano Stryger Larsen e Braaf, 18enne in prestito dal Manchester City al primo goal in Serie A. Nel finale accorcia Lapadula, ma non basta.