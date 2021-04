Pistocchi: “Il rapporto di ADL con gli allenatori non è il massimo. Sbagliato qualcosa nella costruzione della rosa”

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto nel corso di “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“La vittoria contro un avversario tosto come la Lazio è veramente un risultato importante. Nelle ultime 19 giornate dopo Inter, Atalanta e Juventus e la quarta squadra per punti. I primi due posti andranno a Inter e Atalanta mentre per gli altri due posti ci sarà una lotta tra Milan, Juventus e Napoli. Il Milan ha il calendario peggiore e dal punto di vista della qualità del gioco e dalla condizione fisica credo ne abbia meno degli altri”.

“Credo che tra i tanti meriti che abbia De Laurentiis, il rapporto con gli allenatori non sia il massimo. Il Napoli società deve risolvere questo problema mettendo un interfaccia accanto all’allenatore. Una squadra forte non si costruisce in un anno. Qualcosa è stato sbagliato nella costruzione della rosa, non mi ha convinto Bakayoko e non mi ha convinto del tutto Osimhen che è un giocatore di qualità ma che si trova a suo agio soprattutto in campo aperto“.

“La Superlega penso che sia stato un progetto che aveva delle connotazioni interessanti ma che è stato presentato malissimo. È stato un grosso errore dal punto di vista mediatico non mettere al centro del progetto la meritocrazia. Uefa e Fifa negli ultimi anni non hanno gestito bene il calcio, in particolar modo le manifestazioni. Cefferin è una persona intelligente e dovrebbe lavorare con i club per ristrutturare il calcio inserendo delle regole ferree”.