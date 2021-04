De Zerbi alternativa per il Napoli, ma sembra vicinissimo allo Shakhtar

Stravolgimento in vista sulle panchine della Serie A. Il nome di Gattuso è il più gettonato per quello della Fiorentina, che probabilmente affonderà già al termine della stagione per l’attuale tecnico del Napoli. In azzurro potrebbe invece finire Luciano Spalletti, nome che ha preso quota nelle ultime ore.

L’alternativa – riferisce Sportmediaset – è Roberto De Zerbi. Che, però, sembra davvero ad un passo dallo Shakhtar Donetsk, in Ucraina. Alla Roma potrebbe invece finire Maurizio Sarri, il preferito dai Friedkin.