Tare: “Contro il Napoli serve un’impresa. Inzaghi? Firmerà sicuramente. Superlega? Serve chiarezza per il futuro del calcio”

A pochi minuti dall’inizio di Napoli-Lazio, match valido per la 32esima partita di Serie A. Le due formazioni in campo si giocano una buona parte della corsa Champions e sono entrambe chiamate alla vittoria. Partita che si gioca anche sulle panchine di Inzaghi e Gattuso, entrambi in bilico per il futuro prossimo. Nel pre-partita Sky, Igli Tare ha parlato della gara:

“Champions? Sicuramente molto importante, vedendo i tempi che stiamo passando penso che sarebbe fondamentale per la società. I presupposti ci sono purtroppo siamo chiamati a fare una grande impresa e siamo venuti a Napoli per vincere. Penso che per il gioco della squadra, vedendo le ultime vittorie, siamo sempre stati tenaci e questo mi fa bene sperare.

Firma Simone Inzaghi? Si l’abbiamo già detta questa cosa. Com’è da casa? È una persona vivace ed è rinchiuso in gabbia penso che ha fatto buono lavoro da casa finché vinciamo. Abbiamo fatto una grande Champions e c’era tanta attenzione con la qualificazione. Questo mi fan ben sperare per un lavoro di tanti anni coronato con la qualificazione agli ottavi dopo 20 anni, sappiamo che serve tempo e lavoro passando attraverso gli errori e per questo dicevo che per noi è fondamentale raggiungere la Champions per una crescita futura.

Superlega? È stata una settimana travolgente per tutti, penso che il calcio è della gente, è delusione, è passione e questo non va mai perso. Penso che le cose siano stata messe a posto abbastanza velocemente. Ci lascia una grande riflessione per il futuro del calcio europeo e mondiale. Per il bene del calcio va fatta chiarezza, cosa che c’è mancata.