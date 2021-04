Il Corriere della Sera di oggi analizza il possibile futuro del Napoli, soffermandosi sulle scelte di De Laurentiis, che anche in silenzio stampa sembra avere le idee molto chiare.

Infatti, Gattuso non sarà confermato anche in caso di qualificazione in Champions, e come scrive il Corriere, le ultime voci danno Spalletti come favorito in panchina.