LIVE – Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Gattuso con Mertens, out Lozano! Inzaghi ritrova Luis Alberto

Buonasera amici di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Lazio. Gli azzurri cercano di acciuffare il treno per la Champions e di accorciare le distanze dal Milan, sconfitto in casa dal Sassuolo. La Lazio, invece, cerca il sorpasso proprio ai danni del Napoli, in attesa di recuperare la partita con il Torino.

LE FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi (Farris in panchina).

LIVE