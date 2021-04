Lazio, Cataldi: “Il rigore è dubbio, c’è tanta rabbia e delusione”

Ai microfoni di Sky su Lazio Style Channel, è intervenuto Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio si è espresso sulla sconfitta subita al Maradona di Napoli, tre punti persi che valgono tanto in ottica Champions. Di seguito quanto evidenziato:

“Non possiamo perdere uno scontro diretto così importante per 5 a 2. C’è tanta rabbia e delusione ma da domani pensiamo al Milan. L’episodio del primo rigore è dubbio, fatto sta che siamo una grande squadra e non possiamo abbatterci dopo pochi minuti. Avremmo dovuto evitare il 2 a 0 ma come detto da domani pensiamo al Milan. Sarà un’altra partita molto importante, dobbiamo prendere i tre punti facendo lavorando su noi stessi. Vincendole tutte, saremo in Champions“.