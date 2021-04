Tanta tattica e rotazioni: la sfida a scacchi tra Gattuso e Inzaghi

La partita di questa sera tra Napoli e Lazio rappresenta un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. Ed è per questo che Rino Gattuso sta preparando il minimo dettaglio di questa sfida, con la solita attenzione tattica che lo contraddistingue.

Come si legge su Tuttosport di oggi, gli ultimi due allenamenti del Napoli sono stati sfruttati per lavorare tatticamente sulle contromosse per fermare il gioco di Inzaghi. Con qualche interprete che cambierà visti i tanti incontri in pochi giorni.