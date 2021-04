Gattuso pensa a due cambi in attacco contro la Lazio

Ultimi dubbi e scelte di formazione per Gattuso in vista della partita contro la Lazio: come scrive il Corriere dello Sport, visto anche il turno infrasettimanale, ci potranno essere alcuni cambi di formazione, soprattutto in attacco.

Politano sembra aver vinto il ballottaggio col Chucky Lozano, mentre dal primo minuto dovrebbe tornare Dries Mertens. Sarà fondamentale per Gattuso giocarsi l’attacco alla profondità nel secondo tempo proprio grazie a due riserve di lusso come Osimhen e Lozano.