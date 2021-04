Decibel Bellini: “Tutti zitti su Dries! Non sappiamo cosa ha vissuto, il cielo ha una stella in più”

Il match del Maradona che ha visto gli uomini di Gattuso sopraffare la Lazio ha portato la firma del solito Ciro Dries Mertens. La rete del 4 a 0 è un capolavoro a cui il folletto belga ha abituato i tifosi, eppure proprio qualche tifoso sui social aveva criticato il calciatore. L’esultanza è stata liberatoria, condita dalle lacrime, per lasciarsi alle spalle qualche goal in meno ed una perdita cara.

Decibel Bellini, speaker ufficiale della SSC Napoli, è un grande amico dell’attaccante belga. Ha rilasciato un post sul suo profilo Instagram per l’attaccante: “Nell’intervallo mi piace leggere i commenti dei tifosi sui social. Mi avevano colpito le critiche che avevo letto su Dries e in particolare un utente che aveva scritto: ‘con Mertens in campo stiamo giocando in 10’. Poi, come sempre ci ha abituato, Dries ha tirato fuori una magia delle sue e tutti zitti. Dovremmo imparare a non giudicare troppo facilmente una persona perché non sappiamo quello che ha vissuto. Da qualche giorno il cielo ha una stella in più“.