La presenza di Elmas questa sera è in dubbio dopo il battibecco tra lui e Gattuso avuto in allenamento. Come già visto da alcuni precedenti, il caso è destinato a rientrare (vedi Lozano, Ghoulam, Allan o Mario Rui) ma bisognerà capirne la tempistica.

La risposta definitiva la darà, ovviamente, la lista delle convocazioni, per capire se almeno verrà portato in panchina per poterlo schierare a partita in corso.