AGGIORNAMENTO – L’Inter lascia la Super League! Anche il Milan pronto a dire addio. Si attende la posizione della Juventus

AGGIORNAMENTO 1:25 – “Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di interesse dall’Inter”. Lo riporta l’ANSA citando fonti del club nerazzurro alla fine della riunione d’urgenza dei 12 club fondatori del progetto. Nel frattempo, sembra che il Milan possa seguire a ruota i cugini. Nessuna novità sul fronte Juventus.

Secondo quanto riferito dal noto giornalista Tancredi Palmeri negli ultimi minuti, l’Inter sarebbe pronta a lasciare la Super League! Ma non solo, potrebbero essere vicini dal lasciare la Superlega europea anche Juventus e Milan: gli spagnoli di Cadena SER, infatti, sostengono che come le inglesi Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool e Tottenham, anche le tre italiane potrebbero abbandonare il progetto in blocco. Seguiranno aggiornamenti.