Cresce l’idea Spalletti per il dopo Gattuso. Il sogno resta Allegri, occhio anche a Juric

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate nell’edizione odierna dal Corriere dello Sport, il Napoli fra non molto tempo dovrebbe decidere chi sarà il suo futuro nuovo allenatore, siccome sembra ormai lontana ogni idea di rinnovo per Rino Gattuso. Ecco lo stralcio segnalato dalla nostra redazione in merito:

“Il divorzio con Gattuso è scontato, è praticamente un dato di fatto, e praticamente continuano a crescere le azioni di Luciano Spalletti. Proprio lui, uno degli allenatori contattati già a gennaio subito dopo la scossa di Verona. Nel listone anche Allegri (il sogno) e Juric“.