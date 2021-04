De Laurentiis pensa al prossimo allenatore del Napoli: in lizza anche Marcelino

L’esperto di mercato Nicolò Ceccarini, nonché direttore di TMW, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del prossimo allenatore del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Marcelino e Paulo Fonseca non li escluderei, anche questi due tecnici possono essere accostati al nome di Luciano Spalletti. Marcelino rientra tra gli altri profili monitorati da De Laurentiis. Poi ci sono altri tecnici da tenere in considerazione come De Zerbi e Juric. Non è ancora stata presa nessuna decisione definitiva per il prossimo allenatore del Napoli, si aspetterà l’esito delle ultime 7 gare di campionato“.