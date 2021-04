Sandro Piccinini è intervenuto durante Sky Calcio Show per commentare Napoli-Inter, conclusa 1-1 al Diego Armando Maradona:

“Gattuso? Penso che a fine stagione rimanga, in certi momenti il Napoli ha sofferto e concesso spazi, ma era una partita temuta, un esame. Che ci potesse essere timore è scontato, si è visto. Un Napoli poco sereno, non gioca in allegria come nella prima parte”