HIGHLIGHTS NAPOLI INTER – È terminata da pochi istanti la sfida allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli ed Inter. Dopo la convincente vittoria contro la Sampdoria gli azzurri pareggiano contro l’Inter con il risultato di 1-1 (Aut. Handanovic; Eriksen). Partita molto equilibrata tra due squadre che termina con un pareggio che non scontenta nessuna delle due compagini.

Gli uomini di Gattuso accorciano dunque di un punticino sulla Juventus, sconfitta dall’Atalanta e continuano a tenere infiammata la lotta Champions. La classifica adesso vede il Milan a quota 66, l’Atalanta a 64, la Juventus a 62 ed il Napoli a 60 punti.

Per gli azzurri è atteso un altro scontro diretto contro la Lazio nel turno infrasettimanale di giovedì sera. I biancocelesti, vittoriosi oggi per 5-3 contro il Benevento, sono a -2 dagli azzurri con la partita contro il Torino da recuperare.

Ultimissime Napoli calcio, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, Gennaro Gattuso ed Antonio Conte:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; De Vrij, Skriniar, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

Highlights Napoli Inter, la sintesi del match

Il primo tempo è molto equilibrato, inizia con un’occasione clamorosa per Lukaku che da pochi metri devia il pallone sulla traversa. Al 36º arriva un momento decisivo del match: cross dalla sinistra di Insigne, Handanovic non trattiene a causa del disturbo di De Vrij ed il pallone finisce clamorosamente in rete. Napoli in vantaggio contro i nerazzurri in maniera a dir poco rocambolesca. Non si fa attendere la reazione furiosa dell’Inter, che dopo un solo minuto con Lukaku colpisce il palo sugli sviluppi di una punizione di Eriksen. Continua ad attaccare l’Inter che però non riesce a trovare il pareggio prima della fine del primo tempo. Pareggio che arriva al decimo della ripresa con una botta da fuori di Christian Eriksen che trova l’angolino e batte Meret. A dieci minuti dalla fine il Napoli va vicinissimo al vantaggio, ma Politano viene fermato dall’incrocio dei pali.

QUI LE PAGELLE DEL MATCH