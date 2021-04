PAGELLE NAPOLI INTER – Si è appena conclusa la sfida allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli ed Inter. Dopo la convincente vittoria contro la Sampdoria gli azzurri pareggiano contro l’Inter con il risultato di 1-1 (Aut. Handanovic; Eriksen). Il match è stato molto equilibrato, con il pareggio che sembra il risultato più giusto. Un punto per parte che non scontenta nessuna delle due compagini.

Gli uomini di Gattuso riescono dunque ad accorciare di un punticino sulla Juventus, sconfitta dall’Atalanta, e continuano a tenere infiammata la lotta Champions. La classifica adesso vede il Milan a quota 66, l’Atalanta a 64, la Juventus a 62 ed il Napoli a 60 punti.

Per gli azzurri è atteso un altro scontro diretto contro la Lazio nel turno infrasettimanale di giovedì sera. I biancocelesti, vittoriosi oggi per 5-3 contro il Benevento, sono a -2 dagli azzurri con la partita contro il Torino da recuperare.

QUI GLI HIGHLIGHTS DI NAPOLI 1-1 INTER

Pagelle Napoli Inter, i voti degli azzurri

Meret 6: qualche buon intervento, fortunato sui due legni dei nerazzurri, incolpevole sul gol.

Di Lorenzo 6: corre per 90′, qualche imprecisione tecnica, ma gara di grande sacrificio.

Manolas 6,5: prestazione convincente per il greco, che nel finale merita il 6,5 con la chiusura decisiva su Hakimi.

Koulibaly 6,5: duello di assoluto livello contro Lukaku, che viene limitato come difficilmente accade in stagione.

Mario Rui 5,5: partita non sufficiente per lui, si fa sovrastare da Hakimi sulla fascia.

Fabian Ruiz 6: match ordinato dello spagnolo, sfugge bene alla pressione del centrocampo nerazzurro.

Demme 6: buona prestazione, nell’ombra in fase di impostazione, ma molto utile in fase di interdizione.

Politano 6,5: doveva essere la sua serata, l’incrocio dei pali gli impedisce la gioia del gol dell’ex da tre punti.

Zielinski 5: partita opaca da parte del polacco, tantissime imprecisioni tecniche non da lui.

Insigne 6,5: prestazione convincente del capitano che però non riesce a pungere in zona gol.

Osimhen 5: completamente ingabbiato dalla difesa di Conte, un fantasma fino alla sostituzione.

I voti dei subentrati

Mertens S.V.

Hysaj S.V.

Bakayoko S.V.