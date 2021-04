Tutti pazzi per Zielinski: è lui l’arma in più del Napoli

Piotr Zielinski è, senza ombra di dubbio, insieme ad Insigne e (in parte) Lozano, il calciatore che ha fatto meglio in questa stagione. Il polacco ha avuto una crescita esponenziale dal punto di vista caratteriale e di leadership. Non è più quel ragazzo talentuoso ma discontinuo, capace di brillare di luce propria solo per brevi, ma intensissimi momenti. Ora è l’arma in più, è la costante, è la freccia d’oro nell’arco tirato dalla mano di mister Gattuso.

Nell’edizione odierna i due maggiori quotidiani sportivi nazionali, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, tessono le lodi del polacco. Sulle pagine del Corriere si legge che Zielinski è imprescindibile per statistiche e qualità; ha segnato 4 gol di destro e 4 di sinistro, ed è ad un passo dalla “doppia-doppia”: 8 gol e 9 assist.

Sulla Gazzetta invece viene sottolineata l’importanza della scelta di Gattuso di schierarlo da trequartista, ruolo nel quale è esploso definitivamente. Per il quotidiano Zielinski è incedibile per il Napoli, anche in caso di offerta “indecente”.